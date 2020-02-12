Пекин, , 23:39 — REGNUM В Китае высоко оценили заявление, сделанное от имени объединения БРИКС страной-председателем, которой в настоящее время является Российская Федерация, сообщает 12 февраля Синьхуа со ссылкой на позицию официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, обнародованную в ходе онлайн пресс-конференции.

Заявление БРИКС посвящено решительной поддержке Китая и мер, принимаемых властями страны, в борьбе с эпидемией вирусной пневмонии. Документ призывает международное сообщество укреплять взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и требует не допускать дискриминации и чрезмерной реакции на вспышку заболевания.

Охарактеризовав участников БРИКС как «важнейших партнеров Китая», Гэн Шуан назвал заявление «несущим конструктивные и позитивные послания», а также отражающим существующий в БРИКС «дух взаимопомощи».

«Мы готовы и дальше работать вместе с международным сообществом, включая страны БРИКС, чтобы общими усилиями бороться с эпидемией», — заключил Гэн Шуан.