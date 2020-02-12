* запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:34 — REGNUM Тяжело раненый в сирийском Идлибе главарь террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани эвакуирован военными США в Варшаву, сообщает Free News.

По утверждению СМИ, он был ранен, когда командный центр террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице сирийской провинции Идлиб попал под авиаудар во время совещания главарей джихадистов.

Аль-Джулани был доставлен в турецкий полевой госпиталь на сирийской территории. Затем через подконтрольную Турции территорию на вертолётах США в сопровождении наёмников из польской ЧВК «European Security Academy» был вывезен из Сирии и доставлен самолётом в одно из предместий Варшавы.

Стоит отметить, что военно-транспортные самолеты США совершают рейсы в Польшу без какого-либо досмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в северной части Сирии правительственные войска успешно продолжают военную операцию по освобождению сирийской зоны «Идлиб» от джихадистов. США, Турция и иные страны НАТО требуют остановить уничтожение террористов.

*"Хайят Тахрир аш-Шам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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