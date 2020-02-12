Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Резолюцию, запрещающую главе США начинать войну с Ираном без одобрения Конгресса, пытаются принять, чтобы опорочить республиканцев, написал 12 февраля американский президент Дональд Трамп.

Он призвал сенаторов «не проявлять слабость» и отвергнуть резолюцию. По его мнению, ситуация с Ираном «очень хорошая», а основная часть граждан США одобряют ликвидацию иранского командира КСИР Касема Сулеймани.

Трамп «Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы удачный день».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резолюция, требующая от американского президента одобрения Конгресса для нападения на Иран, была одобрена нижней палатой в начале января. Сегодня, 12 февраля, её рассматривает Сенат.

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