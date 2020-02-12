Вашингтон, 12 февраля 2020, 23:18 — REGNUM Резолюцию, запрещающую главе США начинать войну с Ираном без одобрения Конгресса, пытаются принять, чтобы опорочить республиканцев, написал 12 февраля американский президент Дональд Трамп.
Он призвал сенаторов «не проявлять слабость» и отвергнуть резолюцию. По его мнению, ситуация с Ираном «очень хорошая», а основная часть граждан США одобряют ликвидацию иранского командира КСИР Касема Сулеймани.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, резолюция, требующая от американского президента одобрения Конгресса для нападения на Иран, была одобрена нижней палатой в начале января. Сегодня, 12 февраля, её рассматривает Сенат.
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