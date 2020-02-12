Афины , , 23:03 — REGNUM Греция не считает закрытым вопрос о выплате Германией компенсаций за ущерб, причинённый в годы Второй мировой войны, заявил 12 февраля греческий министр иностранных дел Никос Дендиас.

Заявление опубликовано пресс-службой МИД Греции после заседания Национального совета страны по внешней политике.

«Я проинформировал членов Совета по внешней политике о греческом ответе немецкому правительству относительно требования репараций и компенсаций и выплаты оккупационного займа», — сказал Никос Дендиас.

«Наши претензии остаются действующими и предъявляемыми, это мы передаем во всех тонах», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года парламент Греции принял резолюцию о требовании выплаты Германией около 319 млрд евро за ущерб от двух мировых войн, 107 млрд за гибель и ранения греческих граждан, а также возвращения археологических и исторических реликвий.

Германия отвергает эти требования, напоминая, что уже выплатили 115 млн марок в 1960 году на основании предыдущих требований Афин.

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