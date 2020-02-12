Бейрут, 12 февраля 2020, 22:58 — REGNUM Израильский беспилотник, пересёкший границу Ливана, изменил направление после того, как ливанские военные открыли по нему огонь, сообщает 12 февраля Al-Wataniya.
Уточняется, что огонь был открыт по дрону в приграничном районе Мейс-эль-Джебель. Аппарат направлялся к населённому пункту Махаллет-Курум, но после атаки повернул к границе Израиля.
Напомним, по законам Израиля Ливан считается «враждебным государством». Протяжённость ливанско-израильской границы составляет 81 км.
Читайте ранее в этом сюжете: «Хезболла» заявила о новом этапе противостояния с Израилем