Дамаск, , 22:51 — REGNUM Конфликт между американскими солдатами и жителями населенного пункта Харбат-Хомо в Сирийской Арабской Республике удалось прекратить благодаря российским военным. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он рассказал, что на одном из блокпостов рядом с городом Камышлы сирийские правительственные войска остановили американскую военную колонну, которая отклонилась от маршрута следования.

Затем между местными жителями и американскими солдатами возник конфликт. Американские солдаты в какой-то момент открыли огонь на поражение и убили 14-летнего мальчика, еще один человек получил ранения.

Российским военным удалось прекратить конфликт и вывести американских военных к пункту базирования.

Представители западной коалиции утверждают, что американские военные открыли огонь по мирным жителям в рамках самообороны.