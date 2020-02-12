Москва, , 22:48 — REGNUM Военнослужащие США открыли огонь по гражданским лицам в сирийской провинции Хасеке, в результате чего погиб 14-летний ребёнок. Об этом сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, инцидент произошёл сегодня утром на блокпосту в районе населённого пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы.

«Подразделением правительственных войск Сирии была остановлена отклонившаяся от маршрута следования колонна ВС США. Между военнослужащими США и местным населением произошёл конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам», — сообщил Боренков.

В результате стрельбы один местный житель получил ранения, ещё один — 14-летний мальчик — скончался, уточнил он.

Боренков подчеркнул, что только благодаря усилиям российских военных, прибывших к месту инцидента, удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями и обеспечить выход колонны американских военнослужащих к пункту их базирования возле населённого пункта Химо.