Приштина, , 00:20 — REGNUM 12 февраля на втором заседании совсем недавно пришедшего к власти правительства Косово премьер-министр Альбин Курти отменил часть постановлений своего предшественника Рамуша Харадиная.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новый глава правительства отменил постановления о повышении заработных плат и финансовых бонусах для членов правительства, чей мандат истек. Также Курти отстранил от дел всех назначенных Харадинаем национальных координаторов: по проведению государственных реформ, по изменениям климата и вопросам окружающей среды, по культуре, молодежи и спорту, по борьбе с экстремизмом и терроризмом, по интеграции и вступлению в НАТО, а также руководителей проекта по управлению и контролю за дикими животными.

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Напомним, Курти также намерен отменить решение предшественника о введении пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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