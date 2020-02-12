Иерусалим, 12 февраля 2020, 22:37 — REGNUM От Совета по правам человека ООН нет пользы, а один вред, заявил 12 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.
Комментируя данные, опубликованные Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым 112 предприятий ведут бизнес с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, Нетаньяху заявил:
По его словам, СПЧ ООН «пытается очернить Израиль» — вот и вся его работа, хотя он должен заниматься правозащитной деятельностью.
Напомним, в докладе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека названо 112 предприятий, сотрудничающих с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана. Израильский МИД уже назвал эту публикацию «позорной уступкой врагам Израиля».
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Израиля осудил ООН за «позорную уступку врагам»