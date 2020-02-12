Иерусалим, , 22:37 — REGNUM От Совета по правам человека ООН нет пользы, а один вред, заявил 12 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Twitter.

Комментируя данные, опубликованные Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым 112 предприятий ведут бизнес с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, Нетаньяху заявил:

«Совет по правам человека ООН является предвзятым и лишённым влияния органом».

По его словам, СПЧ ООН «пытается очернить Израиль» — вот и вся его работа, хотя он должен заниматься правозащитной деятельностью.

Напомним, в докладе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека названо 112 предприятий, сотрудничающих с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана. Израильский МИД уже назвал эту публикацию «позорной уступкой врагам Израиля».

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