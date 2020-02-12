Скопье, , 22:31 — REGNUM Президент Македонии Стево Пендаровски подписал указ, утверждающий ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщила 12 февраля пресс-служба главы государства.

В ходе церемонии подписания документа Пендаровски заявил, что членство в НАТО означает для Македонии «долгосрочную стабильность, безопасность, процветание и принятие основных ценностей Североатлантического договора — свободы, демократии и верховенства права».

«Мы продолжим работать над достижением наших стратегических целей», — добавил президент Македонии.

Напомним, накануне протокол о вступлении в НАТО был ратифицирован парламентом Македонии. В ходе голосования законопроект поддержали 114 из 120 депутатов.

Власти Македонии рассчитывают на завершении процедуры ратификации соглашения с НАТО в марте 2020 года. Ожидается, что в этом месяце соответствующий документ будет рассмотрен парламентом Испании — последней страны блока, которая пока не ратифицировала договор.

Протокол о вступлении Македонии в Североатлантический альянс был подписан 6 февраля 2019 года. Балканская республика должна стать 30-й по счёту страной — членом объединения.