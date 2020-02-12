Киев, 12 февраля 2020, 22:27 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский хронически устал, сообщил 12 февраля глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Об этом он рассказал изданию «СТРАНА.ua».
По словам Арахамии, Зеленский проявляет признаки жёсткости и хронической усталости.
«Он становится жёстче. У него хроническая усталость», — цитирует украинского парламентария «СТРАНА.ua».
При этом Давид Арахамия рассказал о своей надежде на то, что президент не будет разочарован своими сторонниками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что ему нравится работать украинским президентом из-за возможности помочь людям.
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