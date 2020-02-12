Пекин, , 22:11 — REGNUM Вопросам профилактики и контроля эпидемии вирусной пневмонии, охватившей Китай, было посвящено очередное, третье по счёту заседание Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, прошедшее под председательством партийного и государственного лидера Си Цзиньпина, сообщает 12 февраля Синьхуа.

Председатель КНР выступил на заседании с речью, в которой констатировал заметные результаты в борьбе с эпидемией, достигнутые благодаря напряженной коллективной работе партийных и государственных органов. Си Цзиньпин подчеркнул, что в динамике развития эпидемии наметились положительные сдвиги, которые следует развивать. Борьба с инфекцией, по его словам, вошла в решающую стадию и необходимо сосредоточиться на выполнении стоящих задач без пауз, особенно в тех районах, где отмечается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

Си Цзиньпин потребовал от региональных парткомов и правительств прилагать для достижения победы над эпидемией самые решительные усилия.

Напомним, что предыдущие специальные заседания ПК Политбюро ЦК КПК под председательством Си Цзиньпина проходили 25 января и 3 февраля.