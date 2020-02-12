Брюссель, , 22:07 — REGNUM Министры обороны стран — членов военного блока НАТО договорились о том, что военная миссия альянса в Ираке будет усилена при координации с Багдадом. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО усиливает борьбу против международного терроризма. Министры обороны договорились усилить тренировочную миссию НАТО в Ираке в тесном сотрудничестве и координации с иракским правительством», — сказал Столтенберг.

Напомним, что страны НАТО под предводительством США вторглись в Ирак, поправ суверенитет этой страны, по ложным обвинениям в наличии оружия массового поражения в 2003 году. Страна была оккупирована, и Североатлантический альянс переформатировал политическую систему Ирака.

В последние годы в Ираке все чаще звучат заявления о том, что странам НАТО, и прежде всего США, пора вывести свои войска из страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы убили на территории Ирака иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. В Ираке потребовали немедленного вывода американских войск с территории страны. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что сперва Ирак заплатит Вашингтону «миллиарды долларов» за ту военную инфраструктуру, что американцы возвели для себя в Ираке, и только потом США подумают насчет вывода войск. Также он пригрозил Ираку заморозкой долларовых счетов, на которые поступают средства от продажи иракской нефти.