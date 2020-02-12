Брюссель, , 22:03 — REGNUM Министры обороны стран НАТО назвали неприемлемыми ситуацию в сирийской зоне «Идлиб» и призывают остановить атаки на мирных жителей, заявил 12 февраля на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«То, что мы наблюдаем сейчас, является следствием жестокого насилия, чудовищных нападений на мирных жителей, неизбирательных ударов. Мы считаем это неприемлемым и призываем режим Асада прекратить нападения», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, сильную озабоченность судьбой мирного населения сирийской зоны «Идлиб» в Североатлантическом альянсе начали испытывать только после успехов сирийской армии в операции по освобождению этих территорий от боевиков террористических группировок.

Ежедневные обстрелы, которые устраивали боевики, собравшиеся в зоне «Идлиб», руководство НАТО не беспокоили.

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