Нью-Йорк, США, , 21:59 — REGNUM Руководство ООН готово поддержать инициативу президента России Владимира Путина об организации встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности. Об этом заявил на брифинге 12 февраля официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы бы приветствовали любую встречу представителей постоянной пятёрки, которая помогла бы улучшить взаимодействие между этими государствами в Совете Безопасности», — сказал Дюжаррик.

При этом он не ответил на вопрос о том, обращалась ли российская сторона к генсеку ООН с предложением об организации такой встречи.

Напомним, 23 января Владимир Путин на форуме «Сохранение памяти о Холокосте» в Иерусалиме предложил провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, США, Франции, Великобритании и Китая, указав на то, что эти государства несут особую ответственность за ситуацию в мире.

Франция и Китай поддержали инициативу российского лидера, а представители Великобритании и Соединённых Штатов пока не выразили однозначной позиции на этот счёт.