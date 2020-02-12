Брюссель, , 21:36 — REGNUM НАТО собирается с согласия иракских властей расширить возможности тренировочной миссии в Ираке, сообщил 12 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, «помогать» Ираку решили все натовские страны — «в тесном сотрудничестве» с Багдадом.

Столтенберг «Министры приняли решение возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить её деятельность».

Между тем возобновления тренировочной деятельности пока нет. Как сказал Столтенберг, как только эта работа станет возможной, так и начнётся.

Напомним, иракские власти пока не отменили запрет на деятельность иностранных военных в стране. Резолюция с этим запретом была принята иракскими депутатами после ракетной атаки американских ВС на иранских деятелей в аэропорту Багдада.

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