Брюссель, 12 февраля 2020, 21:36 — REGNUM НАТО собирается с согласия иракских властей расширить возможности тренировочной миссии в Ираке, сообщил 12 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, «помогать» Ираку решили все натовские страны — «в тесном сотрудничестве» с Багдадом.
Между тем возобновления тренировочной деятельности пока нет. Как сказал Столтенберг, как только эта работа станет возможной, так и начнётся.
Напомним, иракские власти пока не отменили запрет на деятельность иностранных военных в стране. Резолюция с этим запретом была принята иракскими депутатами после ракетной атаки американских ВС на иранских деятелей в аэропорту Багдада.
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