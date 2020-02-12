Москва, , 21:36 — REGNUM Полиция подтвердила факт задержания ополченца ДНР Бенеса Айо, однако отказывается называть причины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель, член КПРФ Дмитрий Сараев.

«Я занимаюсь ситуацией с Бенесом. Связывался с УВД. Сказали, что он находится у них и с ним все нормально. Но подробную информацию готовы предоставить только по официальному запросу, либо близким родственникам или адвокату», — рассказал Сараев.

По его словам, Бенес будучи членом компартии ДНР и «Другой России», должен был прибыть в Москву и 13 февраля провести встречу со столичными коммунистами, чтобы рассказать им о ситуации в Донбассе.

«В четверг планировали с ним встретиться, провести встречу с московскими коммунистами, чтобы он рассказал, что происходит в Донбассе. Понятное дело, что эта встреча в четверг уже не состоится», — отметил Сараев.

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