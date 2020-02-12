Ташкент, , 21:30 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул предложение создать новый государственный орган — министерство по делам махалли и семьи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Новое министерство объединит более 40 тысяч работников махаллей и ведомств республиканского уровня, обеспечит их сплоченную и согласованную работу во имя единой цели. Одним словом, будет создана целостная и действенная вертикальная система решения проблем на местах», сообщает пресс-служба.

В новом ведомстве первый заместитель министра будет определен ответственным за вопросы семьи, женщин и социально-духовной обстановки. Еще один заместитель будет заниматься вопросами социальной поддержки престарелых, воспитания молодежи в духе патриотизма. Будет введена должность заместителя, ответственного за развитие семейного предпринимательства и малого бизнеса, приусадебное хозяйство и благоустройство, вопросы экологии и содействия занятости.

«Министр будет осуществлять председательство в фонде «Махалла», первый заместитель министра — в Общественном фонде по поддержке женщин и семьи, а заместитель министра по вопросам престарелых и ветеранов — в фонде «Нуроний», говорится в сообщении.

Министерство по делам махалли и семьи будет работать в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел.

В новой структуре приоритетное значение будет придаваться работе с женщинами. Срок полномочия председателей махалли будет продлен с трех до пяти лет. У председателя будут три заместителя. Отныне инспекторы по профилактике будут одновременно занимать должность заместителя председателя схода граждан по вопросам правопорядка. На этот пост будут назначать сроком на пять лет.