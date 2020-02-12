Ташкент, , 21:20 — REGNUM Сегодня, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В ходе беседы лидеры двух государств с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-российского многопланового сотрудничества и поступательно укрепляющиеся отношения стратегического партнерства и союзничества», отмечает пресс-служба.

Стороны отметили значимые практические результаты взаимодействия и заметная активизация контактов на всех уровнях в 2019 году.

В частности, устойчиво высокими темпами растут объемы двустороннего товарооборота. За год создано 500 совместных предприятий, реализуются приоритетные инвестиционные проекты в ключевых отраслях экономики с участием ведущих российских компаний и банков. Расширяются образовательный и культурно-гуманитарный обмены.

«В ходе телефонного разговора обсужден график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Отдельное внимание уделено подготовке повестки дня государственного визита президента Мирзиёева в Российскую Федерацию, включая проведение в его рамках очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий», сообщает пресс-служба.