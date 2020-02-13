Тегеран, , 09:03 — REGNUM На церемонии в Дохе, посвященной 41-й годовщине победы Исламской революции, посол Ирана в Катаре Мохаммад Али Собхани высоко оценил улучшение отношений между Дохой и Тегераном в последние годы под руководством эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и президента Ирана Хасана Роухани. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 февраля.

Собхани также заявил, что связи между двумя странами укрепились в различных областях, включая сферы политики, экономики, культуры и приграничного сотрудничества. Посол Ирана отметил, что визит эмира в Тегеран в прошлом месяце открыл новую главу в двусторонних отношениях, которая, как ожидается, лишь ускорит дальнейшее расширение двусторонних связей.

Говоря о повышении двусторонних отношений на качественно новый уровень, дипломат упомянул о подписании соглашения в ходе визита катарского эмира в Тегеран, в соответствии с которым стороны договорились провести седьмое заседание Совместной комиссии двух стран. Заседание состоится в Тегеране в апреле и будет проходить под сопредседательством министра энергетики Ирана Резы Ардаканяна и министра торговли и промышленности Катара Али бен Ахмеда аль Кувари.