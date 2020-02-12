Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Действия Турции в Ливии США никогда не поддерживали, заявил 12 февраля помощник главы Госдепа по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в Конгрессе.

На слушаниях по Ливии, которые проводил 12 февраля комитет Сената по иностранным делам, Шенкер заявил:

«Мы не призываем Турцию размещать свои силы в Ливии и не поддерживаем то, что она там делает».

При этом Турция, как и Штаты, выступает на стороне Правительства национального согласия. То есть участие Турции в итоге помогло создать «более благоприятные условия для переговоров» между Триполи и Бенгази.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США выступают в поддержку Турции в Сирии — против сил Дамаска, хотя в отношении сирийских курдов их взгляды расходятся. Что касается Ливии, то здесь, как и в Сирии, американцам «мешает Россия».

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