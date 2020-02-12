Ташкент, , 21:14 — REGNUM Посол России Владимир Тюрденев в торжественной обстановке вручил проживающим в Ташкенте ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — гражданам РФ — юбилейные медали РФ в честь 75-летия Победы, сообщает посольство РФ в Ташкенте.

Награды вручены по поручению президента России Владимира Путина.

«Обращаясь к ветеранам, глава российской дипмиссии отметил, что их подвиг — и тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу, — предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений, дал нам возможность созидать и смело идти вперед», — сообщает посольство.

Как ИА REGNUM сообщало ранее в Узбекистане во время Великой Отечественной войны спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и с Украины. Республика исполнила 81 приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Погибли 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

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