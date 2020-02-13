Тегеран, , 09:01 — REGNUM 12 февраля министр обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Исламской Республики Иран (ВС ИРИ) заявил, что иранские спутниковые носители не имеют никакого отношения к ракетам вообще и носят исключительно оборонительный, мирный характер. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Амир Хатами заявил прессе после заседания Кабинета министров, что «всему миру понятно, что носители спутников не имеют отношения к ракетной программе и Ирану запрещено производить ракеты, способные нести ядерные боеголовки». Он также отметил, что ракеты являются важным фактором военной мощи государства, однако Иран использует обычные высокоточные боеголовки на своих ракетах.

Далее бригадный генерал подчеркнул, что применение спутниковых носителей не запрещено ни одним международным документом, и это является нормальной практикой для любой страны. Также он сообщил, что весной в космос будет запущен спутник «Зафар-2». Запуск «Зафара-1» в космос прошел успешно, однако сам спутник из-за недостаточной скорости не был выведен на орбиту.