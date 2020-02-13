Тегеран, , 08:58 — REGNUM 12 февраля председатель Совета стражей конституции Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Ахмад Джаннати заявил, что иранский народ доверяет властям в результате проведения прозрачных выборов в парламент. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Возможности фальсификации на выборах нет», — отметил председатель, подчеркнув, что люди уверены в честности выборов, как это было доказано в течение последних 40 лет.

Он также призвал руководителей различных органов, которые будут следить за процессом, быть бдительными и контролировать общенациональное голосование.

Призывая иранскую нацию к максимальному участию в предстоящих парламентских выборах, Джаннати заявил:

«Эти выборы очень важны для нас, поскольку враги планируют подорвать процесс участия иранского народа в них, в связи с чем необходимо, чтобы наши противники вновь потерпели неудачу».

Парламентские выборы в Иране назначены на 21 февраля 2020 года. Выборы пройдут в 200 избирательных округах 31 провинции государства. Иранский парламент состоит из 290 членов, которые избираются народом на четырехлетний срок. На предстоящих выборах более 57 миллионов иранцев будут иметь право голосовать за своих кандидатов. Около 3 миллионов человек отдадут свой голос впервые.