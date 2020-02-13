Тегеран, , 08:53 — REGNUM 12 февраля на церемонии, посвященной 41-й годовщине победы Исламской революции, посол Ирана в Таджикистане Мохаммад Таки Сабери заявил, что действия США на Ближнем Востоке лишь накалили атмосферу в регионе, отметив, что власти США стремятся навязать свои интересы другим странам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам посла, убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, приложившего все свои усилия для защиты страны и борьбы с террористическими группировками в Ираке и Сирии, было вопиющим злодеянием, совершенным администрацией Дональда Трампа. Сабери отметил, что такие действия являются международным преступлением, а также явным нарушением Устава ООН.

Говоря о военных угрозах Трампа в адрес Ирана, посол заявил, что Трамп угрожал совершить атаки на иранские исторические и культурные объекты, что является примером военного преступления. Сабери также прокомментировал так называемую «сделку века», сказав, что без всяких сомнений этот план не только попирает права палестинцев, но и нацелен на подрыв престижа исламских государств.