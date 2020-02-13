Тегеран, , 08:50 — REGNUM 12 февраля первый заместитель главы судебной власти Ирана Голамхосейн Мохсени Эджей призвал к максимальному участию народа в предстоящих парламентских выборах, заявив, что народный патриотизм позволит стране противостоять внешним угрозам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами, Эджей заявил:

«Массовая явка на выборах 2 эсфанда [21 февраля] будет гарантировать безопасность и суверенитет страны».

Он также упомянул о значительной роли народа в поддержке Исламской Республики на протяжении последних четырех десятилетий, заявив:

«Большинство вызовов и угроз за последние 41 год были решены благодаря участию и взаимодействию иранского народа».

Говоря об огромном участии народа в шествиях 11 февраля по случаю годовщины Исламской революции 1979 года, заместитель главы судебной власти отметил, что такое единство дает колоссальные результаты международного уровня, из которых враждебное государство делает вывод, что оно сталкивается не с одной партией или движением, а со всем народом в целом.