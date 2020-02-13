Тегеран, 13 февраля 2020, 08:47 — REGNUM Вечером 10 февраля глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи на встрече с недавно назначенным генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Вене подтвердил, что государство поддерживает переговоры по иранской ядерной программе, но не будет принимать решения под каким-либо давлением. Об этом 12 февраля сообщило иранское агентство IRNA.
После встречи Салехи заявил, что связи с МАГАТЭ имеют исключительно дружественный харакетр и основаны на взаимопонимании, а решения агентства ООН по атомной энергии не должны приниматься посредством каких-либо политических соображений. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Исламской Республики Иран (ИРИ) со специализированным агентством.
9 февраля Али Акбар Салехи прибыл в Вену для участия в международной конференции по ядерной безопасности. Конференция, организованная Международным агентством по атомной энергии, призвана содействовать обмену мнениями и укреплению международного сотрудничества в области ядерной безопасности.