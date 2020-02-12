Приштина, , 23:20 — REGNUM 12 февраля министр администрации и местной власти Косово Эмилия Реджепи провела встречу с послом Германии в Приштине Христианом Хельдтом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский министр поблагодарила ФРГ за постоянную поддержку Косово, в том числе в сфере муниципальной политики. Реджепи представила послу ФРГ инициативы нового правительства по укреплению местного самоуправления и обратилась к представителю Германии с просьбой о поддержке этой политики.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию многоэтничных муниципалитетов.

Посол ФРГ Хельдт поздравил Реджепи с назначением на новый пост и заверил её в том, что Германия продолжит оказывать Косово помощь в реализации муниципальной политики.

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