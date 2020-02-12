Ла-Пас, , 20:48 — REGNUM Власти Боливии приостановили совместный с Ростатомом проект по строительству ядерного центра в стране. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает агентство ядерной энергетики Боливии.

Напомним, что власти Боливии заключили с «Росатомом» контракт на строительство Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ). Центр должен был состоять из нескольких объектов: административно-управленческого комплекса, учебно-тренировочного центра, инженерной инфраструктуры и других объектов.

«Росатом» подготовил рабочую документацию почти на все объекты. В рамках первой очереди строительство было начато возведение предклинического циклотронно-радиофармакологического комплекса — ПЦРК. Предполагалось, что объекты первой очереди строительства будут сданы заказчику 1 февраля 2020 года.

Однако в Боливии в ноябре 2019 года был фактически совершен государственный переворот. Власть в стране захватила проамериканская оппозиция.

Теперь агентство ядерной энергетики Боливии сообщает, что контракты с «Росатомом» приостанавливаются.