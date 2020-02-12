Ашхабад, , 20:46 — REGNUM Агентство США по международному развитию запускает в Туркмении новый проект по развитию предпринимательства и бизнес-среды. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Ашхабаде.

Отмечается, что в рамках этого проекта ведущие туркменские компании получат возможность наладить сотрудничество с американскими фирмами.

Также USAID обещает оказать поддержку предприятиям Туркмении в повышении объема экспорта в целевых секторах экономики, включая информационные и коммуникационные технологии, пищеперерабатывающую промышленность и ковроткачество.

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