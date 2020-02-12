Минск, , 20:26 — REGNUM Представители Украины передали гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе уточнённый список лиц для освобождения. Об этом сообщила 12 февраля пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах в Минске Дарья Олифер.

«В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить», — написала она на своей странице в Facebook.

Олифер также сообщила, что в ходе сегодняшней встречи в Минске стороны предоставили предложения по методике поиска лиц, пропавших без вести.

Напомним, ранее сегодня участники трёхсторонней контактной группы согласовали один из трёх новых участков разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе. Отвод войск и вооружений планируется начать в районе населённого пункта Гнутово.

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