Лилонгве, , 20:26 — REGNUM Апелляция избирательной комиссии и президента Малави Питера Мутарики на решение о отмене президентских выборов отклонена, 12 февраля сообщает Bloomberg.

Питер Мутарика, действующий президент Малави, был лишен победы на выборах 2019 года по решению Конституционного суда африканской страны 3 февраля. Перевыборы должны быть проведены в 150-дневный срок.

Выборы в Малави 2019 года ознаменовались массовыми протестами и беспорядками, оппозиция заявила о нарушениях и потребовала отмены результата.

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