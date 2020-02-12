12 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

«Какой лютый совок головного мозга у противников современности…». Но это явно тот случай, когда совок головного мозга лучше, чем отсутствие этого мозга, как факта, данного «бедной Лизе» даже в ее ощущениях.

Марьян Сидорив, , 20:20 — REGNUM Всеобщая диджитализация — это, конечно, круто! Что может быть прекраснее, чем получить всю доступную информацию из телефона, не отрывая задницы от дивана? Хотя и смартфон не всесилен: сколько раз я запрашивал: «ОК, Гугл! Стаканчик виски, плиз!» ‑ и никакой реакции. То есть, забывать дорогу к любимому бару не стоит.

Елизавета Богуцкая Ukrainianwall.com

И в остальном не стоит безоглядно надеяться на смартфон, поскольку, увлекшись «строительством» виртуальной страны, можно потерять страну «в реале». Кстати, и это мне подтвердили знакомые-военные, при начале любого серьезного (а не «гибридного») силового конфликта любая его сторона будет стремиться подавить работу электронных устройств своего противника. Прежде всего средств навигации и связи. Так что, смартфоны смартфонами, но и о проводных телефонах с топографическими картами забывать не стоит. Да и смартфоны, вы будете смеяться, в Украине имеют еще далеко не все.

Но, что бы то ни было, стремление новой правящей украинской генерации к развитию Э-услуг, когда из собственных электронных кабинетов можно будет получать доступ к данным во всех государственных реестрах, следует только поддерживать. В том числе приложение «Дія», которое в начале февраля представили в Киеве.

Теперь водители смогут забывать пластиковые права и техпаспорт дома: это приложение, появившееся в общем доступе, позволяет использовать электронную версию этих оцифрованных документов. На очереди страховка на авто, а там и цифровой паспорт. Презентация приложения от 7 февраля, в присутствии президента Зеленского, получилась очень эффектной, хотя и не без ложки дегтя: через несколько часов после релиза официальный сайт веб-портала «Действие», где есть ссылки на скачивание, обвалился. А некоторые пользователи начали жаловаться, что им не удается загрузить программу или авторизоваться в нем.

Но это все «превратности метода», хотя высветились и более глобальные проблемы печальной реальности. Оказалось, что 24% техпаспортов и 19% прав по разным причинам не были найдены в украинских реестрах, а еще определенное количество процентов находится в статусе «другой», «неопределенный» и «мигрировавший». При этом водительских удостоверений, выданных до 2006 года (в том числе советского образца), в реестре вообще нет, а в оформленных до 2013 года документах не было цифровой версии фотографии.

Но решить все эти технические проблемы несложно. Однако, что делать с человеческим фактором? Потому что порой при виде и поступках апостолов диджитализации или ее неофитов возникает только одно чувство: идиосинкразия (резкое неприятие чего-либо), возведенная в степень отвращения.

Известно, что ООН рекомендует странам проводить перепись своего населения раз в 10 лет. В Украине она в последний раз проводилась в 2001 году, поэтому необходимость назрела. Это понимали и при Януковиче, и при Порошенко, хотя реальных действий в этой области не предпринималось. Так и болталось представление о численности населения Украины от 45-ти до 41 миллиона человек. Хотя уже в 2017 году высказывалось мнение (Лариса Шеслер), что, судя по потреблению хлеба, нас осталось не более 24,5 миллиона человек.

А потом пришли «диджитализаторы»… Они взяли данные мобильных операторов, госреестр физических лиц и график статистического распределения по полу и возрасту и в результате получили цифру — 37,29 миллиона человек. И, судя по всему, вице-премьер украинского правительства Дмитрий Дубилет считает, что этих данных достаточно для «страны в смартфоне».

Метод Дубилета, не отличающий перепись от переклички, это тема отдельного разговора. А я бы хотел упомянуть об отношении к самой проблеме части представителей новой украинской власти.

31 января на эфире у Савика Шустера обсуждалась проблема переписи. И обсуждался момент, с которым сталкивался любой, кто хотя бы как-то участвовал в этом процессе: в четверти случаях переписчику не хотели даже открывать двери. И замдиректора Института социологи, доктор философских наук Евгений Головаха пытался осветить эту действительно важную проблему. Казалось бы: слушай и запоминай. Ан нет, у народного депутата от «Слуг Народа» и члена Член Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и (внимание!) информационной политики Елизаветы Богуцкой реакция была иная: «Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку».

Это действительно трэш! Стоит уже не молодая (56 лет), но отчаянно молодящаяся «бедная Лиза», ответственная за информационную политику страны, и вместо того, чтобы «врубаться» в тему своей, прости Господи, «ответственности» занимается неэротическими фантазиями: представляет, как дедушка телефонный диск крутит! Милочка, да Евгений Головаха — один из немногих качественных специалистов по социально-политическим процессам и вам его мысли конспектировать надо. Может хотя бы тогда какой-то толк получится от вашего членства. И в Раде, и в Комитете! И вообще, возрастная разница между профессором Головахой (70 лет) и мадам Богуцкой всего 14 лет, но какая пропасть между подходами к проблемам государства: решение сложнейшей «проблемы 25%» у профессора и «диски с розетками» у парламентского чуда.

Свой пассаж на ФБ-страничке Богуцкая закончила стоном: «Какой лютый совок головного мозга у противников современности…». Но это явно тот случай, когда совок головного мозга лучше, чем отсутствие этого мозга, как факта, данного «бедной Лизе» даже в ее ощущениях.

А что до современности и даже диджитализации, но никакая «Дія» пока не поможет оформить инвалидность, пенсию или квартирную субсидию. Все по старинке: встал, да и почалапав к чиновнику…