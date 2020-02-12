Иерусалим, , 20:06 — REGNUM Список судей, занятых в уголовном деле против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликован 12 февраля в израильской газете «Последние новости».

Имена судей назвал глава иерусалимского окружного суда Аарон Фаркаш. Во главе судебной коллегии — Ривка Фридман-Фельдман. Помощниками этого судьи будут Моше Бар-Ам и Одед Шахам.

Отмечается, что Фридман-Фельдман рассматривал дело бывшего израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, в итоге осуждённого за коррупцию и мошенничество.

Слушания по делу Нетаньяху начнутся в марте 2020 года — после того, как в стране завершатся повторные парламентские выборы. Издание отмечает, что дело Нетаньяху может растянуться на годы.

Напомним, Нетаньяху в Израиле является фигурантом ряда дел о коррупции и мошенничестве. В суд его дела переданы в конце прошлого месяца.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, повторные парламентские выборы в Израиле состоятся 2 марта 2020 г. Их приходится проводить, потому что избранный парламент (Кнессет) не смог сформировать правительство.

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