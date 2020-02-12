Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Армия США обзавелась в Европе ещё одним штабом корпусного уровня, предназначенным для координации действий американских и европейских военных, сообщает 12 февраля официальный сайт Сухопутных войск США.

По утверждению портала, штаб корпуса, получившего пятый номер, будет полностью дееспособен к осени 2020 года.

«Штаб пятого корпуса будет укомплектован 635 военнослужащими, из которых 200 будут оказывать поддержку командному пункту в Европе на ротационной основе», — сообщает сайт.

По мнению командования Сухопутных войск США, новая управленческая единица должна облегчить реализацию национальной оборонной стратегии США и повысить эффективность защиты интересов Вашингтона и его сателлитов в Европе.

По мнению американских СМИ, эта мера нужна для сдерживания угрозы со стороны России.

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