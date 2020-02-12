Дакар, , 19:46 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо завершил свое краткое африканское турне поездкой в Сенегал, 12 февраля сообщает The National Post.

В Сенегале Трюдо провел переговоры с президентом Маки Саллом и министрами правительства, в ходе которых обсуждалась возможность поддержки заявки Канады на место в Совете Безопасности ООН.

Трюдо также посетил остров Горе в 2,5 км от Дакара, также известный как остров рабов — с XV по XIX века это был крупнейший транзитный центр для отправки африканских рабов в Северную Америку.

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