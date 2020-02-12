Майдугури, Нигерия, , 19:26 — REGNUM Данные о том, что в населённом пункте Ауно (штат Борно, Нигерия) произошёл теракт, в котором погибли более 30 человек, подтвердил губернатор штата Бабагана Умара Зулум, сообщает Morning Star.

Побывавший на месте трагедии глава региона заявил, что «ему приходится сказать правду». Он подтвердил, что атаку на мирных жителей совершила группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Инцидент произошёл 10 февраля. Ночью террористы подожгли 18 фургонов с людьми. В итоге сгорели более 30 человек, в том числе беременная женщина и ребёнок.

Напомним, исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) орудует в Нигерии больше десяти лет. По данным властей Нигерии, только за последние 11 месяцев эти исламисты совершили в Борно шесть терактов.

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