Минск, , 19:26 — REGNUM Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на переговорах в Минске 12 февраля согласовали один из трёх новых участков разведения сил. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

По её словам, сторонами «практически согласован» участок разведения сил в районе населённого пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной. «Продолжается работа над согласованием остальных», — сообщила Олифер.

Напомним, лидеры стран «нормандской четвёрки» на саммите в Париже в декабре минувшего года призвали стороны конфликта на Украине продолжить процесс разведения сил. Отвод войск и вооружений ещё с трёх участков линии соприкосновения до апреля 2020 года был назван одним из условий проведения нового саммита «нормандской четвёрки».