Москва, , 19:01 — REGNUM Сообщения о волне беженцев из Идлибской зоны деэскалации в Сирии, якобы захлестнувшей соседние территории, не соответствуют фактам, заявляет Минобороны РФ в пресс-релизе, опубликованном 12 февраля.

По информации российского военного ведомства, значительная часть людей, желающих покинуть Идлибскую зону, переходит в районы, уже очищенные от террористов и подконтрольные Дамаску.

«Сообщения о якобы массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации не имеют под собой фактической основы. Значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы», — указано в сообщении.

«Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск «живым щитом», сегодня страдает мирное население», — отмечает российское военное ведомство.

Минобороны подчеркивает, что в результате успешного наступления сирийской армии от террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии — трасса М5, связывающая город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском.

Российское военное ведомство подчёркивает, что это позволит значительно ускорить темпы восстановление мирной жизни в Сирии .

Как сообщало ИА REGNUM, Турция, США и ряд стран Европы начали заявлять о крупномасштабной гуманитарной катастрофе и волне беженцев, якобы вызванных военной операцией Сирии против террористов в Идлибе.

Они продолжают требовать остановить военную операцию, пытаясь сохранить анклав, подконтрольный незаконным вооружённым формированиям.

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