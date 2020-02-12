Пекин, 12 февраля 2020, 18:57 — REGNUM Власти Китая сообщили о значительном снижении числа вновь выявленных носителей уханьского коронавируса, 12 февраля сообщает агентство Reuters.
За сутки было выявлено 2015 новых подтвержденных случаев заболевания в Китае — это минимум за две недели.
По информации на данный момент, в Китае выявлено 44 653 случаев заражения коронавирусом, погибли от заболевания 1113 человек в Китае и еще двое за его пределами.
Читайте также: Захарова ужаснулась антикитайской пропаганде в СМИ из-за коронавируса