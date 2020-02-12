Киркенес, Норвегия, , 18:56 — REGNUM Через 15−20 лет на Севморпути, вероятно, уже не будет льда, сообщила 12 февраля финский вице-премьер Нина Васкунлахти на Киркенесской конференции в Норвегии.

По её словам, в результате на Севере вырастет проходимость морского транспорта. Чтобы предотвратить загрязнения, она призвала «полностью запретить использование мазута в полярных морях».

Напомним, в докладе Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 г.» сказано, что в Арктике происходит потепление: в 2018 году температура воздуха здесь на два с половиной градуса превысила нормальную.