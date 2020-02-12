Москва, , 18:48 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что официальная Москва не принимает обвинений со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который утверждает, что сирийская и российская армии наносят удары по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 12 февраля, на регулярном брифинге.

Напомним, что Эрдоган отдал приказ турецкой армии войти в сирийскую провинции Идлиб и наносить удары по позициям сирийских войск, которые проводят там контртеррористическую операцию.

Вместе с тем, Эрдоган утверждает, что сирийские и российские военные якобы атакуют мирных жителей в Идлибе. Но никаких фактов это подтверждающих он не привел.

«Мы не принимаем обвинения Турции», — сказала Захарова на просьбу прокомментировать овинения со стороны Эрдогана.