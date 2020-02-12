Москва, , 18:55 — REGNUM Задержание полицией РФ ополченца ДНР Бенеса Айо, о котором сообщало ИА REGNUM, стал предметом споров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Инцидент вызвал дискуссию о том, передадут известного ополченца по прозвищу Чёрный Ленин на Украину или нет.

Во время телепередачи украинский эксперт Гордей Белов пересказал новость ИА REGNUM о задержании военнослужащего ДНР. Напомним, Айо был задержан 11 февраля в Архангельской области, куда он прибыл, чтобы поддержать протесты местных жителей против строительства полигона твердых бытовых отходов в посёлке Шиес.

«Вы начали уже арестовывать по просьбе украинского МВД наёмников с Донбасса. Какой-то «Чёрный Ленин» будет передан на Украину», — заявил Белов.

Однако ведущий ток-шоу Евгений Попов не согласился с ним, выразив надежду, что задержание Айо является ошибкой.

«Не будет он передан. Мы очень надеемся, что это была ошибка и его отпустят. Если мы начнём вам добровольцев отдавать, то это будет совсем подло, и я надеюсь, этого не произойдёт», — сказал Попов.

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