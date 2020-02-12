Москва, , 18:39 — REGNUM Оружие и боеприпасы террористам в Идлибе поставляются из Турции, заявляет 12 февраля Минобороны России в опубликованном пресс-релизе.

Российское военное ведомство подчёркивает, что это обстоятельство усугубляет ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

«Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск», — говорится в релизе Минобороны РФ.

Заявления Турции о «страданиях» мирных жителей из-за военной операции сирийских войск не соответствуют действительности.

«Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск «живым щитом», сегодня страдает мирное население», — отмечает российское военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция продолжает требовать остановки военной операции сирийской армии против террористов джихадистских группировок, скопившихся в зоне «Идлиб».

За последние несколько дней ситуация значительно обострилась, так как турецкие и сирийские военные нанесли несколько ударов, понеся потери в людях и технике.

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