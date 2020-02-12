Москва, , 18:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 12 февраля.

Напомним, что Эрдоган крайне разгневан успехами сирийской армии в Идлибе. Не секрет, что Анкара пытается любыми способами отторгнуть эту провинцию от Сирии и не гнушается при этом никакими средствами, даже поддержкой террористических организаций, там окопавшихся.

Когда же сирийские войска стали громить террористов, и оказалось, что в расположении боевиков есть турецкие солдаты и гражданские лица, и они стали гибнуть, то Эрдоган пригрозил Сирии военным ответом. В Идлиб была направлена крупная группировка турецких войск с бронетехникой.

В запале Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и пригрозил атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.

В той связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на регулярном брифинге заявила, что причина обострения в Идлибе — это систематическое невыполнение Турцией взятых на себя обязательств по установлению режима прекращения огня в этой провинции. То есть турецкие военные там есть, и они должны обеспечить прекращение огня, но террористы с территории Идлиба постоянно атакую сирийские правительственные войска и российскую авиабазу «Хмеймим».

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что обвинения турецкой стороны Москва не принимает, а сирийская армия наносит удары по террористам, а не по гражданским лицам.