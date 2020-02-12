, 18:37 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объясняет масштабные акции протеста дальнобойщиков тем, что правительство ввело систему электронных разрешений, которая «не всем нравится».

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук дал понять, что в этом вопросе никаких уступок протестующим быть не может.

«Если кто-то рассчитывает на то, что им удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то могу сразу предупредить — мы не пойдем ни на какие компромиссы и уступки, не допустим отката к старым непрозрачным схемам», — подчеркнул он.

Премьер признал, что в работе электронной системы есть некоторые шероховатости, но заявил, что их можно устранить в «рабочем порядке».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в Киеве состоялась крупнейшая за долгое время акция протеста дальнобойщиков. Было заявлено, что транспортники «устали терять деньги» и требуют уволить министра инфраструктуры, в общем сложности на въездах в Киев и под зданием правительства бастуют сотни фур.