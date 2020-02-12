Бишкек, , 18:37 — REGNUM Правительство России в период 2016 — 2019 годов выделило $3 млн (191,8 млн рублей) на реализацию программы «Интегрированное развитие Ошской области Киргизии». Об этом сообщает пресс-служба российского посольства.

В рамках этой программы при техническом содействии ПРООН было запущено 173 проекта в сферах создания социально-экономической инфраструктуры и бизнеса, среди которых мобильный госпиталь МЧС, центр финансовой грамотности в Оше, центр предоставления муниципальных услуг по принципу единого окна и Центр семейной медицины в Узгенском районе.

Также Россия предоставила $1 млн (более 63,9 млн рублей) на проект «Развитие цифровых навыков и возможностей для занятости молодежи в цифровой экономике», в рамках которого до 2021 года в Киргизии будет подготовлено более тысячи молодых специалистов в сфере информационных технологий.

Кроме того, в конце 2020 года будет завершен проект «Укрепление устойчивости к изменению климата в Баткенской области через внедрение «климатически умных систем» орошения и защиты от солей», бюджет которого составляет $900 тысяч (57,5 млн рублей). Этот проект направлен на внедрение новых технологий в сельском хозяйстве.