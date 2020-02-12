Москва, , 18:36 — REGNUM Желание польских властей пересмотреть итоги Второй мировой войны чреваты «повторением трагедии», сообщила 12 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя развёрнутую Варшавой информационную войну против Москвы и обвинения советского руководства в сговоре с фашисткам Рейхом, Захарова заявила: «когда открывается ящик Пандоры», может случиться катастрофа.

Она призвала польских деятелей не переписывать историю и не повторять ошибок, особенно в теперешних условиях нестабильности на европейском пространстве.

Захарова «В этих условиях ещё переписывать историю семидесятипятилетней давности — это просто обрекать наши будущие поколения на повторение этих страшных, кровавых ошибок».

Напомним, польские политики один за другим обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны. Очередным таким вбросом является статья дипломата Анджея Пшилебского «Война началась не в 1941 году» от 8 февраля 2020 г.

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