Скопье, , 23:19 — REGNUM 12 февраля глава технического правительства Северной Македонии Оливер Спасовски заявил о намерении отстранить от должности министра труда и социальной политики Рашелю Мизрахи, которая несмотря на ноты протеста из-за рубежа и неодобрение коллег продолжает использовать прежнее название страны на официальных мероприятиях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ранее правительство Северной Македонии приняло решение о лишении силы всех постановлений, подписанных Мизрахи в качестве главы министерства труда и социальной политики за период с 21 по 31 января.

Напомним, Мизрахи, член самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) получила пост министра в техническом правительстве в качестве представителя оппозиции 3 января. Задачей технического правительства является управление страной и подготовка к проведению досрочных парламентских выборов 12 апреля.

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