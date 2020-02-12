Вильнюс, , 18:20 — REGNUM Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Лукас Савицкас, которого премьер выдвинул на пост министра экономики и инноваций, не получила поддержки президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 февраля. Науседа объяснил своё решение «нехваткой опыта» 29-летнего кандидата.

По словам главы страны, действующему правительству осталось работать чуть больше полугода, до следующих парламентских выборов осенью 2020 года, а значит у нового министра не будет времени на ознакомление с делами в министерстве, и он должен сразу начинать работать.

Премьер Сквернялис уже выразил своё сожаление, назвав Савицкаса «самым сильным кандидатом» из тех, кто рассматривался, и выразил уверенность, что Науседа в действительности сразу принял такое решение ещё три недели назад, когда кандидатура была внесена, но не решался её озвучить.

Между правительством и президентом Литвы в настоящий момент сохраняется напряжение из-за министра транспорта Ярослава Наркевича, которого Науседа требовал уволить, однако Сквернялис проигнорировал призывы президента.